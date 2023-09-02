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«Сахалинец» сыграет с казахстанским «Уральцев» в матче открытия Медаилиги

2 сентября, суббота «Сахалинец» – «Уралец», начало в 12:00. Матч пройдет в Москве, на стадионе «Москвич».

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