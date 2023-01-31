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Тарасенко против «Виннипега»: 5-й матч без очков, 3 броска и «минус 1» за 15:29

Владимир Тарасенко остался без очков в 5-м матче подряд. «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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