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Регионы России

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Компания Sapphire представит видеокарту Nitro Radeon RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition

Компания Sapphire представит видеокарту Nitro Radeon RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition

Игра Valor Mortis создаётся студией OneMoreLevel, известной по серии Ghostrunner. Это action от первого лица в жанре Souls-like, где игрок управляет восставшим из мёртвых солдатом наполеоновской армии.

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