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По предварительным данным, в Орловском облсовете партия власти взяла почти сорок процентов

По предварительным данным, в Орловском облсовете партия власти взяла почти сорок процентов

Картина распределения партийных мандатов в Орловском областном Совете народных депутатов созыва 2026–2031 годов приобретает окончательные очертания.

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