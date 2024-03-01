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Сама виновата, захотела острых ощущений

Сама виновата, захотела острых ощущений

"Сама виновата, зачем ходила по улице поздней ночью? Приключений искала?" "Сама виновата, зачем пришла к одногруппнику за учебником? Сначала подавала явные сигналы заинтересованности, а потом стала «динамо» крутить? Ну и то ей злобный буратино?" "А вот если бы она из дома выходила только в библиотеку, ничего бы не случилось!" К таким комментариям мы уже привыкли (а зря), и говорили о них не раз.

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Комментарии
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Кот Рыжый
А почему ей сочувствовать?! Нет смысла. Я лучше своё сочувствие,   приберегу для пострадавших в Донецке или Луганске! Как то финансово помогу. А  ей только посоветовать могу, идти проходить КВЕСТ, САНИТАРКОЙ или  МЕДСЕСТРОЙ в СВО! Дури много, а ума маловато.....  🤔
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19 час.
Ирина52
Такие развлечения не оправдываю, но ещЕ хуже менять местами преступника и жертву. Садист должен отвечать ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ, как и насильник. Завтра он войдет во вкус и пойдет искать новых жертв без всякого квеста...
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16 час.
АА
Алекс Архипов
Не ходите дети в Африку гулять...
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16 час.

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