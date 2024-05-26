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В Дивеево состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Большая семья - опора России"

В Дивеево состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Большая семья - опора России"

В Дивееве состоится награждение победителей Всероссийского конкурса многодетных семей «Большая семья – опора России» 3 июня 2024 года в селе Дивеево Нижегородской области состоится награждение и торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей Всероссийского конкурса многодетных семей «Большая семья — опора России».

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