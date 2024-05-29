Шадаев объяснил возможное введение платы за использование зарубежного ПО компаниями РФ

В условиях, когда зарубежные поставщики программного обеспечения (ПО) официально ушли с рынка России, а отечественные компании нашли способ использовать софт бесплатно, введение платы за использование иностранных IT-решений может быть оправданным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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