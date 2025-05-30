Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В вооруженных силах КНДР произошли кадровые перестановки

СЕУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Центральная военный комитет (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) назначил шесть новых командиров на уровне корпусов Корейской народной армии и начальников управлений артиллерии и службы безопасности.

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