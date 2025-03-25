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41-летний водитель погиб в искореженном автомобиле

41-летний водитель погиб в искореженном автомобиле

24 марта в Козельском районе Калужской области произошла смертельная авария. По данным полиции, в понедельник в 16 часов 30 минут на 5 км автодороги Козельск-Сосенский 41-летний водитель машины Hyundai Sonata не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим столкновением с деревом.

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