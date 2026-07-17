В Японии создали робота-волка, который отгоняет животных и птиц от аэропорта

В аэропорту Кусиро, расположенном на японском острове Хоккайдо, было запущено в эксплуатацию автономное устройство под названием Monster Wolf (волк-монстр), предназначенное для отпугивания диких зверей от взлетных полос .
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