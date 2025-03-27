Театр абсурда
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Театр абсурда

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Догадавшиеся: «революционная» резолюция по радикальному исламу Совета алимов Дагестана прошла незамеченной

Догадавшиеся: «революционная» резолюция по радикальному исламу Совета алимов Дагестана прошла незамеченной

БлокнотРУ Как-то незаметно для общества прошла поистине революционная резолюция, принятая Советом алимов Дагестана - орган, в который входят религиозные деятели республики, учёные, имамы, студенты и сотрудники разных сфер деятельности.

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Комментарии
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Татьяна Хуторская
Очень важные и дальновидные решения принимают дагестанцы! Надо заканчивать с периодом радикального исламизма, очищать свои ряды. Не допускать влияния извне на людей, проплаченных нашими врагами - англосаксами якобы &quot;священнослужителей&quot;, цель которых развалить страну изнутри. Это волки в овечьей шкуре.
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Исламизим-это чирий на здоровом теле,его надо уничтожать!
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13 час.
Alex Nемо
Давайте уточним - радикальный исламизм по типу ваххабизма и ему подобных, развивающийся и действующий не по нормам ислама, а по канонам далеким от ислама и созданным в Великобритании, Франции и США.
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6 час.
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