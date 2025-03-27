Догадавшиеся: «революционная» резолюция по радикальному исламу Совета алимов Дагестана прошла незамеченной

Очень важные и дальновидные решения принимают дагестанцы! Надо заканчивать с периодом радикального исламизма, очищать свои ряды. Не допускать влияния извне на людей, проплаченных нашими врагами - англосаксами якобы "священнослужителей", цель которых развалить страну изнутри. Это волки в овечьей шкуре.

Alex Nемо

Давайте уточним - радикальный исламизм по типу ваххабизма и ему подобных, развивающийся и действующий не по нормам ислама, а по канонам далеким от ислама и созданным в Великобритании, Франции и США.