Российские бойцы показали работу дрона-разведчика Supercam S350 в зоне СВО

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Военные расчета беспилотных летательных аппаратов 1-й Славянской бригады группировки войск "Центр" рассказали, как в зоне спецоперации по защите Донбасса военные используют для аэрофотосъемки и видеомониторинга целей украинских боевиков беспилотник Supercam S350.
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