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Стас Садальский раскритиковал премьерный выпуск нового сезона «Ледникового периода»

Стас Садальский раскритиковал премьерный выпуск нового сезона «Ледникового периода»

Актер театра и кино Стас Садальский оценил премьерный выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период» и высказался об участии в проекте блогера Дани Милохина, а также олимпийских чемпионок по фигурному катанию Анны Щербаковой и Алины Загитовой.

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