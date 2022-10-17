Стас Садальский раскритиковал премьерный выпуск нового сезона «Ледникового периода»

Актер театра и кино Стас Садальский оценил премьерный выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период» и высказался об участии в проекте блогера Дани Милохина, а также олимпийских чемпионок по фигурному катанию Анны Щербаковой и Алины Загитовой.