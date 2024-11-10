Хитрые водители нашли полузаконный способ ездить без номеров и регистрации

Необычная практика привлекать автомобилистов к ответственности за отсутствие номеров и свидетельства о регистрации, если они не нарушили срок постановки автомобиля на учет в ГИБДД, привела к резонансу на профильных интернет-ресурсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии