Сирены воздушной тревоги на Украине: Российские ракеты накрыли военные эшелоны в Павлограде Днепропетровской области

Утро на Украине началось отнюдь не с кофе, российские войска нанесли массированный ракетный удар, сирены воздушной тревоги сработали в центральной и восточной Украине.
Популярные статьи
- Telegram-каналы сообщают об освобождении от должности заместителя министра обороны России, отвечавшего за тыл Вооруженных сил
- В ходе удара по военному эшелону ВСУ на жд станции под Краматорском уничтожено 200 тонн боеприпасов - Минобороны
- Под Бахмутом ликвидирован очередной американский наёмник, прибывший на Украину «повоевать с русскими»
Свежие комментарии