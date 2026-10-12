Андреева и Чжэнь Циньвэнь снялись с турнира WTA в Ухане после финала в Пекине

Причиной отказа Андреевой стало изменение расписания выступлений, а Чжэнь Циньвэнь снялась из-за травмы правого плеча и сильной усталости после серии турниров, включая Открытый чемпионат США, Кубок Билли Джин Кинг и пекинские соревнования.
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