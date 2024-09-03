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Россия и Китай зафиксировали отказ от любых территориальных претензий

Россия и Китай зафиксировали отказ от любых территориальных претензий

Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий друг к другу. Такое заявление сделала во вторник, 3 сентября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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