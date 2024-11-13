В дни распродаж в России взлетел спрос на «умные» колонки и косметику

В дни распродаж в России взлетели продажи «умных» колонок и косметики. Об этом «Известиям» рассказали эксперты сервиса Moneyplace (входит в экосистему «Контурм»), которые проанализировали продажи маркетплейсов.
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