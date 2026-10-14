Всероссийский союз страховщиков приглашает участников страхового рынка, специалистов и экспертов в области устойчивого развития и управления климатическими рисками, а также заинтересованных коллег финансового сектора принять участие в V Конференции по устойчивому развитию и климатическим рискам - «ESG-Insur 2026».