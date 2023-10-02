ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Нагорный Карабах перестал существовать. Таковы реалии сегодняшнего дня. Но, когда что-то исчезает, обязательно что-то появляется.
Призрак бродит вдоль БТД
Комментарии
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Елена Филиппова
Можно отправлять гуманитарную помощь, миротворцев и всяких посредников, вот только мозги не отправишь, они либо есть, либо нет.
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6 час.
Владимир Самборский
Взорвать - дело не хитрое! Но тогда азеры под этим предлогом будут отвоевывать тот же зангезурский коридор и т.п. У них есть для этого оправдание. В 2020-м году при перемирии армяне согласились на проезд азеров в Нахичевань,а по делу - ничего не сделали... Это хвостик,чтобы размотать весь клубок. И т.д. и т.п. Все закончится не скоро и не только Карабахом.Когда-то Армения называлась Великой! А может и никакой не останется...
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5 час.
A
Antanas
Нефть.Великие деньги.Поспешил Азарбайджан.👍👍👍👍👍👍👍
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4 час.
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