Призрак бродит вдоль БТД

Владимир Самборский

Взорвать - дело не хитрое! Но тогда азеры под этим предлогом будут отвоевывать тот же зангезурский коридор и т.п. У них есть для этого оправдание. В 2020-м году при перемирии армяне согласились на проезд азеров в Нахичевань,а по делу - ничего не сделали... Это хвостик,чтобы размотать весь клубок. И т.д. и т.п. Все закончится не скоро и не только Карабахом.Когда-то Армения называлась Великой! А может и никакой не останется...