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Царьград

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Украина: обстрелы машин в Харькове грозят гуманитарной катастрофой

Украина: обстрелы машин в Харькове грозят гуманитарной катастрофой

В Харьковской области украинские войска обстреливают гражданские автомобили и машины скорой помощи, препятствуя доставке продовольствия и медикаментов.

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