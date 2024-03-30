Час пробил: в Петербурге силовики отлавливают нелегальных мигрантов

В Петербурге сегодня проходит крупный рейд по отлову нелегальных мигрантов.В Санкт-Петербурге сегодня местные жители были удивлены большим количеством силовиков, которых можно увидеть в различных районах города.
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