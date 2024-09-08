Педро Альмодовар наконец-то получил «Золотого льва» в Венеции и выступил за право человека достойно умереть

Главную награду 81-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» за лучший фильм получил вечный номинант, 74-летний испанский классик Педро Альмодовар за свою первую англоязычную картину «Соседняя комната».
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