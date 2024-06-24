Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Надежда
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Буданов дал загадочный ответ о перспективах Часова Яра

Буданов дал загадочный ответ о перспективах Часова Яра

Обрушения фронта для Украины не произойдет, нг в ближайшее время российское давление не ослабнет. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью американской газете The Philadelphia Inquirer заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов.

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