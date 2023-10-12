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Трамп назвал Байдена "посмешищем" и "жуликоватым Джо"

Трамп назвал Байдена "посмешищем" и "жуликоватым Джо"

Экс-глава США Дональд Трамп, выступая во Флориде перед своими сторонниками, крайне непочтительно отозвался о нынешнем президенте страны Джо Байдене, назвав его "посмешищем, оккупировавшим Белый дом", сообщает РИА Новости.

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