Трамп назвал Байдена "посмешищем" и "жуликоватым Джо"

Экс-глава США Дональд Трамп, выступая во Флориде перед своими сторонниками, крайне непочтительно отозвался о нынешнем президенте страны Джо Байдене, назвав его "посмешищем, оккупировавшим Белый дом", сообщает РИА Новости.
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