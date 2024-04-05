После опрокидывания из машины вылетело детское кресло

Ночью под Судаком «Форд-Фокус» слетел с дороги пробив ограждение. Водителя зажало в салоне. В «Крым-Спас» сообщили, что в 02:35 в службу спасения поступила информация о том, что на автодороге Щебетовка – Судак произошло ДТП и необходима помощь спасателей.
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