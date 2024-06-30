На политика от АдГ напали демонстранты в Эссене, он укусил одного из них за ногу

Протестующие против партийного съезда правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком Эссене демонстранты напали на политика Штефана Хрди, он укусил одного из нападавших в ногу, пытаясь защититься.
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