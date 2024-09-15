Достойная зарплата — за честный труд

Мы привыкли скептически относиться к рапортам чиновников о повышении качества жизни населения. Но есть и объективные данные, подтверждающие, что в последнее время уровень доходов граждан действительно вырос.
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