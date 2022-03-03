Панарин набрал 1+2, став 2-й звездой матча с «Сент-Луисом». У него 59 очков в 49 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:3) и был признан второй звездой.

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