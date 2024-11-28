Средства ПВО уничтожили за ночь 25 украинских дронов

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 25 украинских дронов, заявили в Минобороны России. «14 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть — над территорией Брянской области, три — над территорией Республики Крым и два — над Ростовской областью», — говорится в сообщении ведомства.