Подведены итоги конкурса кинофестиваля «Святая Анна»

Международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» подвел итоги. На конкурс было подано более 700 заявок, из которых в основном конкурсе приняли участие 125 работ: 76 игровых, 27 анимационных и 22 документальных фильма.
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