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В Красноярске завершено расследование уголовного дело об истязании воспитанников частного детского сада

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего воспитателя частного детского сада «Город детства», обвиняемой  в совершении преступления, предусмотренного пп.

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