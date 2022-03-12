Рауль Джалилов подписал контракт с кыргызстанской «Алгой»

Казахстанский полузащитник Рауль Джалилов подписал контракт с кыргызстанским клубом «Алга». Контракт игрока рассчитан на год с возможным продлением.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх