Птицефабрика «Пышминская» первой завершила посевную кампанию в Тюменском районе

Посевная кампания — 2022 стартовала в Тюменской области 6 апреля, первые работы начались 15 апреля. В этом году стоимость весенних полевых работ составит 7,7 млрд рублей, из которых более 1 млрд выделены из федерального и регионального бюджетов.