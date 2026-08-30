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Как собрать убедительный бизнес-план: структура, логика и важные детали

Как собрать убедительный бизнес-план: структура, логика и важные детали

Когда я впервые столкнулась с задачей подготовить бизнес-план, больше всего меня удивило не количество цифр и таблиц, а то, насколько этот документ влияет на восприятие проекта со стороны.

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