В Таджикистане уже спрашивают расценки на сертификат по русскому: "Эгзамин тоже можно от сюда брать"

Царьград Коллаж Царьграда В перечень госучреждений, проводящих экзамен по русскому языку в качестве иностранного, по истории и законодательству России попал центр из Душанбе, что, к сожалению, для многих стало приятной новостью, поскольку многие, судя по комментариям, уверены, что можно будет купить и по поддельным документам въехать в Россию.