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В Таджикистане уже спрашивают расценки на сертификат по русскому: "Эгзамин тоже можно от сюда брать"

В Таджикистане уже спрашивают расценки на сертификат по русскому: "Эгзамин тоже можно от сюда брать"

Царьград Коллаж Царьграда В перечень госучреждений, проводящих экзамен по русскому языку в качестве иностранного, по истории и законодательству России попал центр из Душанбе, что, к сожалению, для многих стало приятной новостью, поскольку многие, судя по комментариям, уверены, что можно будет купить и по поддельным документам въехать в Россию.

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Комментарии
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Леонид Никулин
бля....кто ж из правительства захотел еще денег срубить-налицо открытое предательство и измена ..какой экзамен..какой сертификат...все ж покупается в стране и не наказывается ..
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3 час.
tsan tsan
Вообще-то , штат центра укомплектован гражданами России. Что с ними будет, если очередной обладатель заветного сертификата в полиции толмача потребует ?
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1 час.
nestor 19
Даже если они научатся говорить по русски своими они НИКОГДА НЕ БУДУТ!!! ЭТУ ДИЧЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПУСКАТЬ В РОССИЮ, А ТЕХ ЧТО УЖЕ ЗДЕСЬ СРОЧНО ВЫГОНЯТЬ!!!
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11 мин.

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