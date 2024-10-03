Самолет «Северного ветра», летевший из Омска, не смог приземлиться в Казани - его перенаправили на запасной аэродром.
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Самолет «Северного ветра», летевший из Омска, не смог приземлиться в Казани - его перенаправили на запасной аэродром.