Ремонт автобусной остановки организовал депутат по просьбе уссурийских дачников

Автобусная остановка "Пивзавод" в Уссурийске приведена в порядок по просьбе дачников. Местная жительница Светлана Родионова обратилась к руководителю депутатской фракции партии "Единая Россия" Андрею Подоплелову с просьбой убрать яму и исправить лавочки рядом с общественным местом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный TG-канал (18+) депутата Думы УГО Андрея Подоплелова.
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