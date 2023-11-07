Ремонт автобусной остановки организовал депутат по просьбе уссурийских дачников

Автобусная остановка "Пивзавод" в Уссурийске приведена в порядок по просьбе дачников. Местная жительница Светлана Родионова обратилась к руководителю депутатской фракции партии "Единая Россия" Андрею Подоплелову с просьбой убрать яму и исправить лавочки рядом с общественным местом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный TG-канал (18+) депутата Думы УГО Андрея Подоплелова.