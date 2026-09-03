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Образование в центре внимания: депутат Воронежской городской Думы Юлия Попова проинспектировала образовательные учреждения в начале учебного года

Образование в центре внимания: депутат Воронежской городской Думы Юлия Попова проинспектировала образовательные учреждения в начале учебного года

В первые дни нового учебного года Юлия Попова посетила среднюю общеобразовательную школу №8 на Московском проспекте, где приняла участие в торжественной линейке для первоклассников и выпускников, а также провела проверку хода капитального ремонта в школе искусств №6.

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