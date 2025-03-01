Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Карлос Сайнс показал лучшее время за три дня заездов в Бахрейне. Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер стали вторым и третьим – они, как и гонщик «Уильямса», проехали быстрейшие круги во второй день.
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