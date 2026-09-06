А ловко ты это придумал, Тим Кук. Бывший глава Apple за 2027 финансовый год получит 47 миллионов долларов — ненамного меньше нового CEO Джона Тернуса

Непосредственно руководить компанией не надо, а выплаты — почти на уровне нового руководителя, на котором намного больше ответственности С 1 сентября Тим Кук покинул пост генерального директора Apple после 15 лет руководства компанией, но, как стало известно, денежные выплаты ему сохранятся примерно на уровне нынешнего CEO Джона Тернуса.