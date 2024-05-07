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Более 200 домов и хозпостроек сгорели в Иркутской области

Более 200 домов и хозпостроек сгорели в Иркутской области

В Иркутской области полностью сгорели больше 200 дачных и жилых домов, а также хозпостроек. Соответствующую информацию во вторник, седьмого мая, опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах области.

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