Мировое обозрение

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Нафтогаз: сертификацию лишь части Северного потока — 2 можно считать насмешкой над ЕС

Нафтогаз: сертификацию лишь части Северного потока — 2 можно считать насмешкой над ЕС

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", сообщает издание Euractiv.

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