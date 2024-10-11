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Китай

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МИД КНР подверг критике абсурдные высказывания Лай Циндэ о "независимости Тайваня"

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в четверг заявила, что независимо от своих высказываний и действий администрация Лай Циндэ не сможет изменить факт принадлежности обоих берегов Тайваньского пролива одному и тому же Китаю и тем более остановить историческую тенденцию неизбежного и окончательного воссоединения Китая.

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