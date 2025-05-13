В Ленобласти трехлетняя девочка съела картошку фри и умерла. Роспотребнадзор проверяет кафе в Лодейнопольском районе после смертельного отравления ребенка.
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В Ленобласти трехлетняя девочка съела картошку фри и умерла. Роспотребнадзор проверяет кафе в Лодейнопольском районе после смертельного отравления ребенка.