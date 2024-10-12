Российские военные в Курской области освободили 19 населенных пунктов: карта боевых действий, активные бои и итоги контрнаступления России

Российские войска освободили 19 населённых пунктов в Курской области, заявил командир спецподразделения "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов, замглавы главного военно-политического управления Минобороны.
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