Серия слабых импульсов для квантового управления заменила один мощный лазер

Физики из Технологического института Стивенса (Stevens Institute of Technology) теоретически показали, что серию из двенадцати слабых лазерных импульсов можно настроить так, чтобы перевести квантовую систему из одного состояния в другое с той же точностью, что и одиночный мощный импульс — но без нежелательных побочных эффектов, которые возникают при высокой интенсивности поля.
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