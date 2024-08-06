Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тепленькая пошла? Или о шансах рецессии в США.

Тепленькая пошла? Или о шансах рецессии в США.

— Правда, что Америка — страна больших возможностей?— Правда. Только в этой стране бедный чернокожий мальчик может превратиться в богатую белую женщину…Мировые рынки лихорадит.

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Комментарии
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людмила бер
Хазин и другие умные предсказывали и пугали.... что до декабря 24 года, произойдет &quot;страшное&quot; для США и мировой экономики....нас, Иран, КНДР коснется, но не сильно.... мы под санкциями, официально отстранили....  Наблюдаем.... интересно же....
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