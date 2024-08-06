— Правда, что Америка — страна больших возможностей?— Правда. Только в этой стране бедный чернокожий мальчик может превратиться в богатую белую женщину…Мировые рынки лихорадит.
Тепленькая пошла? Или о шансах рецессии в США.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
Хазин и другие умные предсказывали и пугали.... что до декабря 24 года, произойдет "страшное" для США и мировой экономики....нас, Иран, КНДР коснется, но не сильно.... мы под санкциями, официально отстранили.... Наблюдаем.... интересно же....
Ответить
1 д.
Свежие комментарии