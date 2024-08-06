Тепленькая пошла? Или о шансах рецессии в США.

людмила бер

Хазин и другие умные предсказывали и пугали.... что до декабря 24 года, произойдет "страшное" для США и мировой экономики....нас, Иран, КНДР коснется, но не сильно.... мы под санкциями, официально отстранили.... Наблюдаем.... интересно же....