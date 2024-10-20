Ион Кику: молдаван принуждают участвовать в референдуме по евроинтеграции

Кандидат в президенты Молдавии, бывший премьер государства Ион Кику написал в своих соцсетях, что ему поступают сообщения со всей страны, что людей заставляют принимать участие в референдуме по евроинтеграции.
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