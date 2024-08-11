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Владимир Соловьев посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Владимир Соловьев посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил журналист Владимир Соловьев. Телеведущий отметил, что находится здесь не в первый раз, поэтому видит, какая большая работа проводится для улучшения качества обслуживания.

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