Владимир Соловьев посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил журналист Владимир Соловьев. Телеведущий отметил, что находится здесь не в первый раз, поэтому видит, какая большая работа проводится для улучшения качества обслуживания.
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